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В США фермеры уничтожают урожай салата: зелень перестали покупать из-за вспышки диареи

В США уничтожают салат-латук из-за тысяч случаев взрывной диареи.

Источник: Комсомольская правда

В США фермеры уничтожают урожай салата-латука. Это вызвано падением спроса на данный продукт из-за вспышки циклоспороза — заболевания, которое называют «взрывной диареей».

«Многие производители уничтожают урожай по той причине, что не могут найти покупателей», — пишет издание Wall Street Journal.

Сообщается, что в США выявили более 11,5 тысяч циклоспороза. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связывает вспышку заболевания с салатом, который подавали в сети ресторанов Taco Bell.

Тем временем в США выявлен случай заражения редким вирусом, который не имеет специального лечения. Речь идёт о вирусе бурбон. 67-летний мужчина заразился, когда его укусил клещ.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен вирус Нипах и как от него защититься.

В Балтийском море также активизировалась опасная бактерия Vibrio Vulnificus — В Германии этим летом зафиксированы уже три случая заражения.

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