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Киев обречён: особые войска зашли в Чернигов

Командование ВСУ перебросило элиту боевиков под Чернигов. К чему готовится Киев, раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

В приграничный район Черниговской области командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады теробороны, ранее считавшейся элитной. Об этом сообщили представители группировки войск «Северный Ветер».

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что речь может идти о подготовке провокаций со стороны ВСУ в нашем приграничье.

«На операции, как в Курской области, они уже не способны. Но нельзя исключать диверсии. Они способны нанести удар, перейти границу небольшими диверсионными группами и попытаться устроить провокацию», — сказал он.

При этом Матвийчук подчеркнул, что переброска подразделений на черниговском направлении, скорее, связана с попыткой ВСУ усилить оборону против наступления наших войск.

«Сырский перед уходом анонсировал оборонительную операцию. Мы действительно усилили наступление на сумском направлении, а Сумы выходят на Чернигов — это начало федеральной трассы: Чернигов, Нежин, Бровары, Киев. Думаю, что проводится переброска с целью усиления обороны, препятствия продвижению наших войск», — объяснил собеседник издания.

Как следует из сводок Минобороны РФ, российские военные ведут регулярную работу по выявлению и уничтожению скоплений личного состава ВСУ на всех направлениях передовой, в том числе в районе Чернигова.

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