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Кожемяко: «Дамба не пускает воду к домам» — в Спасске-Дальнем подтопило улицы, но масштабного бедствия нет

Спасатели продолжают откачку воды, дождливая погода сохраняется.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично выехал в Спасск-Дальний, где из-за непрекращающихся дождей и подъёма уровня рек оказались подтоплены несколько улиц и придомовых территорий. При этом, по словам главы региона, защитные сооружения сработали, и повторения прошлогоднего сценария удалось избежать. Сейчас на месте работают спасатели, откачивая воду.

«Работаем сегодня в Спасске, за ночь есть прибытие воды, ночью прошли дожди. Есть некоторые затопленные улицы, огороды, но таких масштабных явлений, как в прошлом году, конечно, нет. Дамба не позволяет переходить воде на жилые дома», — сообщил Олег Кожемяко в своём телеграм-канале (18+).

Он также добавил, что дождливая погода сохраняется, и ситуация на местах остаётся на контроле. Местные власти окажут помощь пострадавшим от подтоплений.

Реки Варфоломеевка и Арсеньевка могут затопить сёла в Приморье — предупреждение МЧС.

МЧС предупреждает о подтоплении дорог, сельхозугодий и домов в сёлах Варфоломеевка и Яковлевка, жителей просят подготовиться к возможной эвакуации.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, спасатели и коммунальные службы Приморья работают в усиленном режиме. В Яковлевском округе объявлена угроза опасного паводка на реках Варфоломеевка и Арсеньевка. В Шкотовском районе потоком воды размыло участок региональной трассы и частично обрушило мост через реку Шкотовка — прокуратура уже начала проверку.

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