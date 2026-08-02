Столица Кубы осталась без света, информирует Национальная электроэнергетическая компания.
Кроме того, без электричества осталась западная часть Кубы.
«Зафиксировано отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что речь идёт о провинция Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке и Матансас.
Напомним, в июле на Кубе произошло общенациональное отключение электричества после выхода из строя национальной энергосети. Без света остались более десяти миллионов человек. По информации Reuters, речь идёт о полном отключении национальной электроэнергетической системы.
По данным Versión Final, жителям Кубы раздают оружие из-за возможного вторжения Соединённых Штатов.