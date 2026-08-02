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Гавана и западная часть Кубы остались без электричества

Гавана и провинции, находящиеся на западе Кубы, остались без электроэнергии, информирует Национальная электроэнергетическая компания.

Источник: Аргументы и факты

Столица Кубы осталась без света, информирует Национальная электроэнергетическая компания.

Кроме того, без электричества осталась западная часть Кубы.

«Зафиксировано отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что речь идёт о провинция Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке и Матансас.

Напомним, в июле на Кубе произошло общенациональное отключение электричества после выхода из строя национальной энергосети. Без света остались более десяти миллионов человек. По информации Reuters, речь идёт о полном отключении национальной электроэнергетической системы.

По данным Versión Final, жителям Кубы раздают оружие из-за возможного вторжения Соединённых Штатов.

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