Разорвали элиту Зеленского в клочья: у Сум раскрыли тайный отряд

ВС РФ продолжает наступление в Сумской области. У села Великий Прикол была уничтожена часть штурмовой группы ВСУ, пытавшаяся провести контратаку.
«Мы продвигаемся в Сумской области, увеличиваем буферную зону. Боевики ВСУ пытаются создавать промежуточные оборонительные рубежи. На указанном участке вела боевые действия 24-я бригада ВСУ. Она понесла потери в результате ударов наших беспилотных систем и ракетных войск», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось о взрывах в Сумах и пригородах на фоне воздушной тревоги. Как отмечают военные эксперты, удары наносятся по выявленным разведкой объектам ВСУ: цехам по сборке БПЛА и складам с готовой продукцией, пунктам временной дислокации личного состава и штабам операторов дронов.