Разорвали элиту Зеленского в клочья: у Сум раскрыли тайный отряд

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах и пригородах на фоне воздушной тревоги. Как отмечают военные эксперты, удары наносятся по выявленным разведкой объектам ВСУ: цехам по сборке БПЛА и складам с готовой продукцией, пунктам временной дислокации личного состава и штабам операторов дронов.