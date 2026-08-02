Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разорвали элиту Зеленского в клочья: у Сум раскрыли тайный отряд

Штурмовую группу ВСУ уничтожили в Сумской области. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что боевиков уничтожили силами наших операторов дронов и ракетных войск.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ продолжает наступление в Сумской области. У села Великий Прикол была уничтожена часть штурмовой группы ВСУ, пытавшаяся провести контратаку.

«Мы продвигаемся в Сумской области, увеличиваем буферную зону. Боевики ВСУ пытаются создавать промежуточные оборонительные рубежи. На указанном участке вела боевые действия 24-я бригада ВСУ. Она понесла потери в результате ударов наших беспилотных систем и ракетных войск», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах и пригородах на фоне воздушной тревоги. Как отмечают военные эксперты, удары наносятся по выявленным разведкой объектам ВСУ: цехам по сборке БПЛА и складам с готовой продукцией, пунктам временной дислокации личного состава и штабам операторов дронов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше