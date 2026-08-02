Новая машина может сильнее «вдарить» по кошельку: 10 марок автомобилей подорожали в июле

Для покупателей это означает, что рынок не движется единым ценовым фронтом: подорожание не затрагивает все модели сразу, а скидки и пересмотр прайсов зависят от сегмента, бренда и комплектации. Именно поэтому эксперты советуют отслеживать не только общие новости рынка, но и прайс-листы по конкретным версиям — особенно если покупка планируется в ближайшие недели.