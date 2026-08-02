Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая машина может сильнее «вдарить» по кошельку: 10 марок автомобилей подорожали в июле

В июле 2026 года на российском авторынке зафиксировано точечное изменение цен: 32 комплектации подорожали, 5 — подешевели. Прогнозируется рост цен на 3−5% в массовом сегменте, до 8% по отдельным моделям.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 августа. Июль на российском авторынке отметился точечным пересмотром цен. По данным, опубликованным экспертами аналитического агентства «Автостат», в течение месяца у 10 марок, официально представленных на рынке РФ, изменились прайс-листы на новые автомобили. Кроме того, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина отмечает, что с начала 2026 года цены уже выросли примерно на 2−3%.

Комментарий эксперта.

«В июле 2026 года на автомобильном рынке России ожидалось продолжение плавного роста цен, но без резких скачков. Для массового сегмента прогнозировалось подорожание на 3−5%, а по отдельным моделям — до 8%», — заявила в комментарии для Finance Mail Люза Байгузина.

Наиболее заметные изменения коснулись отдельных кроссоверов и электромобилей. В ряде случаев рост достигал 6,9%, однако у некоторых моделей стоимость, напротив, снижалась, отметили эксперты аналитического агентства «Автостат».

На что смотреть покупателю?

Для покупателей это означает, что рынок не движется единым ценовым фронтом: подорожание не затрагивает все модели сразу, а скидки и пересмотр прайсов зависят от сегмента, бренда и комплектации. Именно поэтому эксперты советуют отслеживать не только общие новости рынка, но и прайс-листы по конкретным версиям — особенно если покупка планируется в ближайшие недели.