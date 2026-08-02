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Стало известно, до какой суммы может вырасти МРОТ в 2027 году

Финансист Сафонов: МРОТ в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ может увеличиться до 32 150 рублей. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — сказал профессор РИА Новости.

Сафонов основывает свой прогноз на том, как изменяется МРОТ в последние годы в РФ.

Ранее доцент Балынин предположил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей.

Тем временем в Общественной палате РФ предложили увеличить МРОТ с 27 до 50 тысяч.

При этом глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тыс. рублей. Он подчеркнул, что поднятие МРОТ обеспечит равенство заработных плат в различных субъектах РФ.

Ранее россияне рассказали, какой размер зарплаты является для них справедливым.