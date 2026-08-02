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Лимиты на продажу топлива повторно ввели в Волгоградской области

АЗС в Волгоградской области повторно вводят лимиты на продажу бензина из-за резкого спроса. Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

АЗС в Волгоградской области повторно вводят лимиты на продажу бензина из-за резкого спроса. Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

«Лукойл» и «Газпром» еще 28 июля отменили лимиты на продажу всех видов топлива благодаря принятым совместно с федеральными властями мерам. Ситуация на рынке была стабилизована.

— В связи с резко возросшим спросом компании «Лукойл» и «Газпром» на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина, — говорится в заявлении.

Помимо этого, «Лукойл» временно ограничит отпуск дизельного топлива в городской черте — 60 литров, на трассе — 200.

Власти региона отметили, что для сохранения стабильности на топливном рынке области принимаются все необходимые меры.

Ранее также стало известно, что перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков.

Заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой.

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