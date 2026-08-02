Лимиты на продажу топлива повторно ввели в Волгоградской области

АЗС в Волгоградской области повторно вводят лимиты на продажу бензина из-за резкого спроса. Об этом сообщили в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.
— В связи с резко возросшим спросом компании «Лукойл» и «Газпром» на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина, — говорится в заявлении.
Помимо этого, «Лукойл» временно ограничит отпуск дизельного топлива в городской черте — 60 литров, на трассе — 200.
Власти региона отметили, что для сохранения стабильности на топливном рынке области принимаются все необходимые меры.
Ранее также стало известно, что перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков.
Заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой.