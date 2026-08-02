Хабаровчанин взял у прохожего телефон для «звонка» и перевёл себе 15 тысяч

Оперативники задержали подозреваемого — им оказался 26-летний житель Индустриального района. На допросе он признался, что звонок ему был не нужен. Мужчина остановил прохожего с единственной целью — похитить деньги. Для этого он отправил сервисное смс-сообщение и совершил перевод. Похищенные 15 тысяч он потратил на алкоголь и продукты питания.