В ОП хотят запретить детям пользоваться гаджетами в школе, но есть исключение

«Я считаю, что детей надо лишать доступа к любым гаджетам и телефонам в школах. Естественно, кроме уроков информатики или компьютерной грамотности и дизайна, если это предусмотрено программой», — сказал Гриб агентству ТАСС, добавив, что принадлежащие детям гаджеты должны во время уроков храниться у учителя.