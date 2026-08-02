В ОП хотят запретить детям пользоваться гаджетами в школе, но есть исключение

В помещении школы необходимо ограничить доступ учеников к любым гаджетам. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что детей надо лишать доступа к любым гаджетам и телефонам в школах. Естественно, кроме уроков информатики или компьютерной грамотности и дизайна, если это предусмотрено программой», — сказал Гриб агентству ТАСС, добавив, что принадлежащие детям гаджеты должны во время уроков храниться у учителя.
Ранее Минпросвещения рекомендовало ограничить использование гаджетов детьми 20−40 минутами в день и поощрять физическую активность несовершеннолетних.
Тем временем родителей предупредили, как гаджеты у детей превращают их в игроманов.
Тем временем ученые доказали, что гаджеты почти не портят сон подростков. В чём на самом деле причина нарушений сна, читайте здесь на KP.RU.