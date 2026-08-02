Японское общество высказалось за три неядерных принципа

Юридически три неядерных принципа в Японии не закреплены документально, но фактически их соблюдение стало нормой для всех предыдущих кабинетов министров. Долгие годы публичное обсуждение этой темы оставалось под негласным запретом, из-за чего в политической среде даже возник термин «четвертый принцип» — не обсуждать. Некоторые парламентарии в последнее время призывали отказаться хотя бы от этого самоограничения.