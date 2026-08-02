Японское общество высказалось за три неядерных принципа

Большинство граждан Японии выступают за сохранение безъядерного статуса страны. Согласно опросу, опубликованному японской ассоциацией исследований общественного мнения, 76% респондентов поддерживают соблюдение трех неядерных принципов, которые запрещают иметь, производить и ввозить ядерное оружие на территорию государства.
Исследование проводилось перед годовщинами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые отмечаются 6 и 9 августа. В нем приняли участие около 3 тысяч человек. Одновременно с этим 77% опрошенных высказались против размещения американского ядерного оружия в стране в рамках совместных военных миссий. Эти данные показывают устойчивый общественный запрос на сохранение нынешней политики.
Юридически три неядерных принципа в Японии не закреплены документально, но фактически их соблюдение стало нормой для всех предыдущих кабинетов министров. Долгие годы публичное обсуждение этой темы оставалось под негласным запретом, из-за чего в политической среде даже возник термин «четвертый принцип» — не обсуждать. Некоторые парламентарии в последнее время призывали отказаться хотя бы от этого самоограничения.
После назначения Санаэ Такаити премьер-министром в японских СМИ появились сообщения о возможном пересмотре подходов к ядерному вопросу в рамках обновления стратегии национальной безопасности. Утверждалось, что глава правительства готова инициировать отмену запрета на ввоз американского ядерного вооружения. Однако сама Такаити позже заявила, что не давала поручений пересматривать три принципа в ходе подготовки новой редакции стратегического документа.
При этом на прямые вопросы о сохранении приверженности неядерному статусу премьер-министр отвечает уклончиво, каждый раз отмечая, что сейчас недостаточно оснований для окончательных заявлений. В свою очередь, министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле выступил за более активное и открытое ведение дискуссии о ядерном оружии внутри страны, что контрастирует с позицией большинства населения, зафиксированной в опросе.
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