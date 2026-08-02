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Японское общество высказалось за три неядерных принципа

Большинство граждан Японии выступают за сохранение безъядерного статуса страны.

Большинство граждан Японии выступают за сохранение безъядерного статуса страны. Согласно опросу, опубликованному японской ассоциацией исследований общественного мнения, 76% респондентов поддерживают соблюдение трех неядерных принципов, которые запрещают иметь, производить и ввозить ядерное оружие на территорию государства.

Исследование проводилось перед годовщинами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые отмечаются 6 и 9 августа. В нем приняли участие около 3 тысяч человек. Одновременно с этим 77% опрошенных высказались против размещения американского ядерного оружия в стране в рамках совместных военных миссий. Эти данные показывают устойчивый общественный запрос на сохранение нынешней политики.

Юридически три неядерных принципа в Японии не закреплены документально, но фактически их соблюдение стало нормой для всех предыдущих кабинетов министров. Долгие годы публичное обсуждение этой темы оставалось под негласным запретом, из-за чего в политической среде даже возник термин «четвертый принцип» — не обсуждать. Некоторые парламентарии в последнее время призывали отказаться хотя бы от этого самоограничения.

После назначения Санаэ Такаити премьер-министром в японских СМИ появились сообщения о возможном пересмотре подходов к ядерному вопросу в рамках обновления стратегии национальной безопасности. Утверждалось, что глава правительства готова инициировать отмену запрета на ввоз американского ядерного вооружения. Однако сама Такаити позже заявила, что не давала поручений пересматривать три принципа в ходе подготовки новой редакции стратегического документа.

При этом на прямые вопросы о сохранении приверженности неядерному статусу премьер-министр отвечает уклончиво, каждый раз отмечая, что сейчас недостаточно оснований для окончательных заявлений. В свою очередь, министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле выступил за более активное и открытое ведение дискуссии о ядерном оружии внутри страны, что контрастирует с позицией большинства населения, зафиксированной в опросе.

Ранее мы писали: Берлин потратит на оборону более 100 миллиардов евро в этом году.

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