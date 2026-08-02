Путин поздравил железнодорожников и напомнил о строительстве первой ВСМ в стране

В России в первое воскресенье августа празднуют День железнодорожника. Глава государства Владимир Путин поздравил специалистов с этой датой. Он напомнил о строительстве первой в России высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург». По словам президента РФ, процесс ее возведения идет полным ходом. Видеообращение Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
«Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — оценил российский лидер.
Владимир Путин напомнил, что первой ж/д общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург, исполняется 175 лет. Он подчеркнул, что именно эта дорога стала основным этапом в создании развитой транспортной сети страны. Она способствовала укреплению обороноспособности России, добавил президент.
«Реализованные тогда, при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и новации были воплощением практически всех передовых идей своего времени», — констатировал глава государства.
Владимир Путин также выразил гордость за советских и российских железнодорожников. Он поблагодарил всех за труд. По словам президента, каждый сотрудник железной дороги вносит вклад в общее дело. Работники РЖД оказывают помощь в снабжении войск РФ. Им приходится сталкиваться с рисками, однако специалисты этой области успешно со всем справляются, указал Владимир Путин.
В России тем временем опробовали первого в мире робота-проводника Володю. Компания РЖД продемонстрировала кадры с технологичным специалистом, который поработал в поезде «Сапсан». Робота охарактеризовали как сотрудника со стальным характером и железной выправкой. Он работает на базе искусственного интеллекта. В РЖД уточнили, что 31 июля робот совершил тестовую поездку на поезде, где встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты. Он также помогал людям найти место, проводил винную дегустацию и дарил пассажирам настроение.