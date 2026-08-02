Путин поздравил железнодорожников и напомнил о строительстве первой ВСМ в стране

В России тем временем опробовали первого в мире робота-проводника Володю. Компания РЖД продемонстрировала кадры с технологичным специалистом, который поработал в поезде «Сапсан». Робота охарактеризовали как сотрудника со стальным характером и железной выправкой. Он работает на базе искусственного интеллекта. В РЖД уточнили, что 31 июля робот совершил тестовую поездку на поезде, где встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты. Он также помогал людям найти место, проводил винную дегустацию и дарил пассажирам настроение.