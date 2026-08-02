Раскрыта карта тайников ВСУ: взрывы в Киеве поразили важные объекты

Активная работа российской разведки помогает выявлять важные для ВСУ объекты, в том числе в Киеве, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 августа российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинских боевиков в Киеве и области.
Под удар, в частности, попали предприятия, производящие компоненты для беспилотников и ракет «Нептун-МД», FP-7, −9 и «Гром-2».
Кроме того, было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. А в Киевской области под удар попал логистический центр Вишневое, где хранят и собирают беспилотники.
«У нас прекрасно работает разведка. А также есть внедренная агентура на территории самой Украины. Мы имеем своих сотрудников на украинской территории, которые помогают российским военным и российской разведке. Некоторые занимаются этим за деньги, другие — за идею уничтожения нацистского режима», — пояснил эксперт.
Военный эксперт подчеркнул, что подобные удары снизят боеспособность украинских боевиков.
Ранее стало известно, что на подступах к Запорожью началось страшное.