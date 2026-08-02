Раскрыта карта тайников ВСУ: взрывы в Киеве поразили важные объекты

«У нас прекрасно работает разведка. А также есть внедренная агентура на территории самой Украины. Мы имеем своих сотрудников на украинской территории, которые помогают российским военным и российской разведке. Некоторые занимаются этим за деньги, другие — за идею уничтожения нацистского режима», — пояснил эксперт.