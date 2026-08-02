Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Более 10 человек погибли при крушении туристического самолета в Перу

13 человек погибли при крушении небольшого туристического самолета на юге Перу. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Reuters, ссылаясь на местный телеканал TVPeru.

13 человек погибли при крушении небольшого туристического самолета на юге Перу. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Reuters, ссылаясь на местный телеканал TVPeru.

— Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски. Трагедия унесла жизни 13 человек, — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 11 пассажиров, среди которых были граждане Италии, Германии и Испании, передает агентство.

29 июля в аргентинской провинции Сан-Хуан при крушении вертолета также погибли семь человек. Трагедия произошла во время учений по тушению лесных пожаров. Власти выразили соболезнования семьям погибших.

Кроме того, 23 июля в Одинцовском районе Московской области разбился военный самолет. Позже информацию о крушении судна подтвердили в Минобороны РФ. Борт был учебно-боевым и упал при попытке взлета.

15 июня стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США тоже разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. В результате случившегося погибли восемь членов экипажа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше