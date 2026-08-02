Reuters: Более 10 человек погибли при крушении туристического самолета в Перу

13 человек погибли при крушении небольшого туристического самолета на юге Перу. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Reuters, ссылаясь на местный телеканал TVPeru.
— Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски. Трагедия унесла жизни 13 человек, — говорится в сообщении.
На борту самолета находились 11 пассажиров, среди которых были граждане Италии, Германии и Испании, передает агентство.
29 июля в аргентинской провинции Сан-Хуан при крушении вертолета также погибли семь человек. Трагедия произошла во время учений по тушению лесных пожаров. Власти выразили соболезнования семьям погибших.
Кроме того, 23 июля в Одинцовском районе Московской области разбился военный самолет. Позже информацию о крушении судна подтвердили в Минобороны РФ. Борт был учебно-боевым и упал при попытке взлета.
15 июня стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США тоже разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. В результате случившегося погибли восемь членов экипажа.