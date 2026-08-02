До конца года в Красноярске планируют обновить три детские библиотеки

Три детские библиотеки краевого центра ждет масштабная модернизация, сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Это позволит сделать программа «Библиотеки будущего» при финансовой поддержке Красноярского края. В детской библиотеке «Лукоморье» в Центральном районе и филиале С. Я. Маршака в микрорайоне Северный Советского района: капитально обновят коммуникации, окна и двери, а также интерьеры. Смонтируют системы безопасности и расширят библиотечный фонд. Бывшие книгохранилища в библиотеке «Лукоморье» станут просторными залами для занятий. Кроме того, впервые за 70 лет в посёлке Берёзовка капитально отремонтируют детскую библиотеку, которой присвоят имя Корнея Ивановича Чуковского. Работы начнутся уже на следующей неделе, сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. По его словам, завершить модернизацию всех трёх библиотек планируют до конца 2026 года. Модернизация библиотек в Красноярске продолжится в следующем году.