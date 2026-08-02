Финляндия закрыла проход для диких животных на границе с РФ из-за чумы свиней

Ранее сообщалось, что 30 июля в Финляндии был зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Африканская чума свиней — вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от него нет вакцины.