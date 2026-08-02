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Финляндия закрыла проход для диких животных на границе с РФ из-за чумы свиней

Он закрыт на неопределенный срок.

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.

«Пограничное управление Юго-Восточной Финляндии на неопределенный срок закрыло проходы для дичи в заборе на восточной границе из-за африканской чумы свиней», — говорится в сообщении на странице управления в Х.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Финляндии был зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Африканская чума свиней — вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от него нет вакцины.