Финляндия закрыла проход для диких животных на границе с РФ из-за чумы свиней

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.
«Пограничное управление Юго-Восточной Финляндии на неопределенный срок закрыло проходы для дичи в заборе на восточной границе из-за африканской чумы свиней», — говорится в сообщении на странице управления в Х.
Ранее сообщалось, что 30 июля в Финляндии был зафиксирован первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Африканская чума свиней — вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от него нет вакцины.