Испания перекрыла море у Сеуты, установив барьер от мигрантов

Испанские власти оборудовали морской участок границы в районе анклава Сеута новым препятствием для нелегальной миграции. На акватории у пограничного волнореза Тарахаль смонтирован плавучий барьер протяженностью 500 метров. Основная цель конструкции — затруднить проникновение мигрантов в автономный город по воде.
Монтаж заграждения стартовал в субботу утром. По официальным данным, барьер выполнен в пневматическом исполнении. Его надводная часть возвышается над водой на 30−70 сантиметров, тогда как подводный элемент уходит вглубь примерно на метр.
Вдоль всей линии дополнительно размещена система буев, которые закреплены на морском дне. К установке привлекались подразделения Военно-морских сил Испании.
При этом в конструкции барьера предусмотрен проход для судов. Этот канал будет использоваться катерами Гражданской гвардии. Патрульные суда смогут регулярно выходить на участок, проверять состояние заграждения и оперативно пресекать любые попытки его преодолеть.
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