Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 августа

Окружение Весов в воскресенье может обратиться к ним за помощью и даже полностью переложить на них часть своих проблем и забот. При этом у представителей знака могут возникнуть желание и возможность помочь, но они подвергнут жесткому и беспристрастному анализу действия и слова людей, которые привели к этим проблемам. Многим это может не понравиться, особенно с учетом желания Весов быть прямолинейными.