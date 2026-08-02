Крах Макрона и Мерца: катастрофа с прорывом мигрантов добьёт Европу

Ситуация с миграционным кризисом скажется на уровне жизни в Европе, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
Таким образом специалист прокомментировал прорыв 49 тысяч мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута. Тысячи мигрантов попытались прорваться в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС.
Глава Ассоциации гражданской гвардии Сеуты назвал происходящее абсолютным хаосом и полным крахом системы охраны границы.
«Это умышленная политика, провал которой был очевиден еще в начале нулевых годов. Но Европа продолжает действовать в том же духе. Можно сказать, что они это заслужили. Но с другой стороны, страдают обычные люди. Такие процессы сопровождаются социальными конфликтами, террористическими актами. Люди, которые приезжают в Европу из стран Африки, Ближнего Востока, не планируют ассимилироваться. Они создают собственные анклавы, начинают диктовать свои правила, свои взгляды на жизнь, на культуру. Естественно, это не может не вызвать конфликтов», — пояснил эксперт.
Дудчак подчеркнул, что власти европейских стран, как правило, душат именно попытки организации сопротивления бесконтрольной миграции, смотря сквозь пальцы на все существующие проблемы.
«Последствия очевидны. Усиливается социальное напряжение, снижается уровень жизни», — добавил специалист.
Ранее была названа причина катастрофы с мигрантами в Испании.