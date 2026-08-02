Крах Макрона и Мерца: катастрофа с прорывом мигрантов добьёт Европу

«Это умышленная политика, провал которой был очевиден еще в начале нулевых годов. Но Европа продолжает действовать в том же духе. Можно сказать, что они это заслужили. Но с другой стороны, страдают обычные люди. Такие процессы сопровождаются социальными конфликтами, террористическими актами. Люди, которые приезжают в Европу из стран Африки, Ближнего Востока, не планируют ассимилироваться. Они создают собственные анклавы, начинают диктовать свои правила, свои взгляды на жизнь, на культуру. Естественно, это не может не вызвать конфликтов», — пояснил эксперт.