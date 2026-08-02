Семейные соревнования по парусному спорту прошли на Амуре

В акватории Амура прошли соревнования «Паруса семьи», в которых приняли участие 14 семейных экипажей. Участников разделили на два флота: «Серебряный» — для новичков и тех, кто занимается меньше двух лет, и «Золотой» — для опытных спортсменов. Погода вносила коррективы, условия на воде менялись каждый день. Среди новичков лучшими стали семьи Селиных, Суворовых и Симоновых. В «Золотом флоте» призовые места заняли семьи Москаленко, Макаренко и Войтик.