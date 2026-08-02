Миршаймер: блокировка черноморских портов станет катастрофой для Киева

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что блокирование украинских черноморских портов может иметь крайне серьезные последствия для экономики страны. Ограничение работы портовой инфраструктуры существенно осложняет внешнюю торговлю Украины.
Эксперт отметил, что до начала конфликта через порт Одессы проходила значительная часть украинского экспорта. Потеря возможности использовать ключевые морские маршруты фактически лишает страну важнейшего канала поставок товаров на международные рынки.
Миршаймер считает, что ограничения в работе черноморских портов способны усугубить экономические трудности, с которыми Украина уже столкнулась за время конфликта. Дальнейшее сокращение экспортных возможностей может негативно сказаться на состоянии национальной экономики.
Ранее в МО РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские военные поразили более 30 судов, использовавшихся для обеспечения ВСУ.