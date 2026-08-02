Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миршаймер: блокировка черноморских портов станет катастрофой для Киева

Миршаймер заявил, что блокировка Россией черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что блокирование украинских черноморских портов может иметь крайне серьезные последствия для экономики страны. Ограничение работы портовой инфраструктуры существенно осложняет внешнюю торговлю Украины.

Эксперт отметил, что до начала конфликта через порт Одессы проходила значительная часть украинского экспорта. Потеря возможности использовать ключевые морские маршруты фактически лишает страну важнейшего канала поставок товаров на международные рынки.

Миршаймер считает, что ограничения в работе черноморских портов способны усугубить экономические трудности, с которыми Украина уже столкнулась за время конфликта. Дальнейшее сокращение экспортных возможностей может негативно сказаться на состоянии национальной экономики.

Ранее в МО РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские военные поразили более 30 судов, использовавшихся для обеспечения ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше