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В Омске нашли тела двух пропавших без вести мужчин

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о завершении поисков.

Источник: Комсомольская правда

27 июля июля волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили, что поиски двух омичей завершены. К сожалению, оба мужчины найдены погибшими. Информацию о завершении поисков предоставил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

Первым был обнаружен 67-летний мужчина, который семнадцатого июля ушел из пансионата в поселке Ачаирский и перестал выходить на связь. Вторым найден 54-летний омич. Он пропал еще двадцать шестого июня, покинув свой дом на улице 9-й Дунайской. Почти месяц о его судьбе ничего не было известно.