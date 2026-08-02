В Омске нашли тела двух пропавших без вести мужчин

Первым был обнаружен 67-летний мужчина, который семнадцатого июля ушел из пансионата в поселке Ачаирский и перестал выходить на связь. Вторым найден 54-летний омич. Он пропал еще двадцать шестого июня, покинув свой дом на улице 9-й Дунайской. Почти месяц о его судьбе ничего не было известно.