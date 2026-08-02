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На Усолье-Сибирское обрушился смерч

В городе устраняют последствия стихии.

Источник: «Облкоммунэнерго»

В Усолье-Сибирском из-за смерча, прошедшего днём 1 августа, оказалось нарушено электроснабжение. Стихия повредила кровли жилых домов, повалила деревья и железобетонную опору ЛЭП, а также разрушила шесть пролётов воздушной линии в районе улицы Тургенева. Временные отключения затронули 36 абонентов, получавших энергию от одной трансформаторной подстанции и восьми частных подстанций.

Энергетики оперативно приступили к восстановлению. В работах участвовали 13 специалистов и 4 единицы техники. Городские службы тем временем расчистили улицы от завалов, что позволило ремонтным бригадам приступить к делу. Уже к 21:20 по местному времени новую опору установили, провода натянули, и электроснабжение всех потребителей в Усолье-Сибирском полностью восстановили.