На Усолье-Сибирское обрушился смерч

Энергетики оперативно приступили к восстановлению. В работах участвовали 13 специалистов и 4 единицы техники. Городские службы тем временем расчистили улицы от завалов, что позволило ремонтным бригадам приступить к делу. Уже к 21:20 по местному времени новую опору установили, провода натянули, и электроснабжение всех потребителей в Усолье-Сибирском полностью восстановили.