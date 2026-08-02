«Зеленский откровенно лжёт украинскому народу, когда говорит о потерях среди ВСУ, которые, по самым скромным подсчётам российских специалистов, давно уже перевалили за миллион человек. Это только безвозвратные потери, не считая тяжело раненых и получивших инвалидность в результате боевых действий. В своём последнем выступлении Зеленский настолько заврался, что обозначил цифру потерь, которая была меньше предыдущей. Он полностью оторван от картины реальной действительности и не владеет реальной обстановкой на линии боевого соприкосновения», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.