В интервью американским СМИ Зеленский заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли всего 50 тысяч солдат, занизив собственные февральские данные. В начале этого года он говорил о потерях на уровне 55 тысяч погибших украинских военных.
«Зеленский откровенно лжёт украинскому народу, когда говорит о потерях среди ВСУ, которые, по самым скромным подсчётам российских специалистов, давно уже перевалили за миллион человек. Это только безвозвратные потери, не считая тяжело раненых и получивших инвалидность в результате боевых действий. В своём последнем выступлении Зеленский настолько заврался, что обозначил цифру потерь, которая была меньше предыдущей. Он полностью оторван от картины реальной действительности и не владеет реальной обстановкой на линии боевого соприкосновения», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Военный эксперт объяснил, почему Зеленский скрывает реальные цифры от населения страны.
«Зеленский тщательно скрывает реальную картину, чтобы успокоить население, не допустить нового Майдана, сохранить свою власть и свою жизнь. Если население Украины узнает истинные масштабы потерь, то однозначно люди выйдут на новый Майдан и вышвырнут Зеленского, возможно, уничтожат его физически», — сказал он.
Иванников уточнил, что реальные данные о погибших боевиках ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку.
«Большинство тех, кого Зеленский записывает без вести пропавшими, являются погибшими или же уничтоженными своими же заградотрядами. Их тела были сожжены в воронках, взорваны в подвалах и уничтожены другими способами. Ситуация с потерями ВСУ катастрофическая. Зеленский пытается этого не замечать и всячески потворствует тем командирам, которые избавляются от тел погибших боевиков, скрывая реальную картину», — добавил он.