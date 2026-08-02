МВД предупредило об обмане со «страховкой» за поиск спутниц на вечер

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дистанционные мошенники похищают деньги россиян под предлогом оплаты страховки за услуги по организации досуга и поиску спутницы на вечер. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
В интернете мошенники размещают объявление о предоставлении услуги по организации досуга и поиску спутницы для вечера. Когда потенциальная жертва, заинтересовавшись предложением, оставляет заявку, ее просят внести авансовый платеж. «Если человек попадает на крючок, то мошенники затем просят внести “страховку” данных услуг. После перевода указанной суммы денег, человек лишается средств, а общение прекращается», — отмечается в материалах.
В МВД призывают к бдительности при поиске услуг в интернете, а также не переводить деньги на неизвестные счета по требованию незнакомцев.