«Красный Ганнибал». За что крестьяне возненавидели Михаила Фрунзе

В Самаре есть улица Фрунзе и посвящённый ему дом-музей. Но, скорее всего, большинство молодых самарцев не скажут, кто это и чем был знаменит. Редакция samara.aif.ru расскажет об этом.
Профессиональный большевик
Михаил Васильевич Фрунзе — человек интернациональный. Отцом его был молдаванин, служивший военным фельдшером, мать — русская крестьянка. До 1919 года его фамилия писалась Фрунзеэ, но после Михаил сократил последнюю букву, чтобы не терзать уши и глаза россиян. Родился он в городе Пишпеке, ныне столица Киргизии Бишкек (в 1926—1991 годах город носил имя Фрунзе). Окончил гимназию в городе Верный (ныне Алматы) и поступил в Петербургский политехнический институт.
Но стать инженером Михаилу Фрунзе была не судьба — он увлёкся марксизмом, вступил в РСДРП, попал на учёт полиции. 9 января 1905 года, в день «Кровавого воскресенья», участвовал в демонстрации, расстрелянной войсками, был ранен. Вёл подрывную деятельность в Москве, Шуе, Иваново-Вознесенске (ныне Иваново), участвовал в вооруженном восстании в декабре 1905 года в рядах рабочей дружины.
В 1907 году арестован и осуждён на четыре года каторги. Арестантом был буйным — дважды приговаривался к смерти за покушение на убийство, но казнь заменили шестью годами каторги. А в 1915 году вообще сбежал и жил по поддельным документам — да не просто жил, а работал в разнообразных ведомствах по статистике, продолжая и партийную деятельность.
Солдат революции
Февральскую революцию Фрунзе встретил в Минске, где возглавил народную милицию. Затем снова работал по партийным поручениям в разных городах, в ноябре 1917 года участвовал в боях в Москве. В январе 1919 года руководство РСФСР вспомнило о его небольшом, но всё же боевом опыте, и назначило сразу командовать 4-й армией на Восточном фронте — после серии громких провалов на таком посту нужен был «надёжный большевик». Так «товарищ Арсений» (один из подпольных псевдонимов Фрунзе) стал военным.
Штаб армии располагался в Самаре, куда новый командующий и прибыл 31 января 1919 года — теперь это здание знакомо горожанам как дом-музей на улице Фрунзе, 114. Тут он жил и работал весь следующий год. Помимо Фрунзе, здесь неоднократно бывали командиры 4-й армии — Василий Чапаев, Гая Гай, начальник 6-го полевого инженерно-строительного управления Восточного фронта Дмитрий Карбышев. Много работал командармом, а потом и комфронта, с главой гражданской власти в Самаре — председателем губисполкома и губкома РСДРП (б) Валерианом Куйбышевым, который в апреле стал членом Реввоенсовета 4-й армии.
В марте 1919 года на базе 4-й армии была образована Южная группа, а 15 августа — Туркестанский фронт. Главным противником Фрунзе стали уральские казаки. Бои шли упорные, в одном из них 5 сентября 1919 года погиб командир 25-й стрелковой дивизии Василий Чапаев.
«Село сожжено совершенно»
Однако пока «красные» и «белые» выясняли отношение на фронте, в тылу появилась новая грозная опасность — «зелёные». Крестьяне были очень озлоблены политикой продразвёрстки, объявленной большевиками. В теории она означала, что аграрии сдавали всё зерно и скот, кроме нужного им для выживания на год и для следующего сева. Но на практике, особенно на местах, у сельчан часто отнимали всё, что могли найти — мол, всё равно себе припрятали, собственники. Понимая, что добром своё «кулаки и подкулачники» (а на самом деле все жители деревень и сёл) не отдадут, власти посылали специальные «продотряды» — вооружённых рабочих и чекистов, которые производили изъятие зерна и скота.
Взрыв этой пороховой бочки был только делом времени. 3 марта 1919 года в селе Новодевичьем (тогда в Симбирской губернии, а сейчас в Самарской области) крестьяне разоружили продотряд, посланные против них красноармейцы перешли на их сторону, командиры, чекисты и коммунисты были казнены — сброшены в прорубь. Понимая, что в покое большевики их не оставят, крестьяне соседних сёл — Усолье, Усинское, Ягодное — вооружились, кто чем мог, и двинулись на Ставрополь (ныне Тольятти), убивая «чекистов, большевиков и коммунистов». По пути к ним примыкали сторонники, и 7 марта город сдался без боя. Мятеж получил название «Чапанной войны», из-за того, что большинство селян носили чапаны — традиционную зимнюю верхнюю одежду.
9 марта в Самаре восстал запасной полк красноармейцев — в нём было много мобилизованных крестьян, не желавших сражаться со своими. Их удалось разгромить, но к 10 марта бунт охватил уже всё Среднее Поволжье — Симбирскую и Самарскую губернии. Подавлением мятежа руководил Фрунзе — он отправил войска, который после ожесточённого боя 14 марта отбили Ставрополь. К 17 марта все крупные отряды повстанцев были разбиты.
Подавление восстания отличалось особенной жестокостью. Сам Фрунзе писал Ленину, что «убито, пока по неполным сведениям, не менее 1 000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно». Арестованных свозили в концлагеря, где расстреливали по спискам. Так что когда белогвардейская пресса называла Фрунзе «Красным Ганнибалом», она имела в виду не только (и не столько) его военный талант, но и хладнокровную жестокость — античный полководец был известен как человек безжалостный и суровый.
Смерть на взлёте
В январе 1920 года Михаил Фрунзе покинул Самару — Туркестанский фронт всё же двинулся в Туркестан, и составлять своё мнение о комфронта могли уже декхане Средней Азии. Многие советские историки выставляли его гуманистом — он-де всегда предлагал врагам сложить оружие и договориться миром. Однако увы — конкретные факты говорят о другом.
В ноябре 1920 года Фрунзе, командуя Южным фронтом, осуществил Перекопско-Чонгарскую операцию — выбил из Крыма остатки армии барона Петра Врангеля. В боях участвовал как союзник и отличился в них кавалерийский корпус махновцев — для взятия Крыма большевики снова помирились с «батькой». Но буквально на следующий же день после победы анархисты получили приказ Фрунзе поступить в прямое подчинение назначенным командирам и по сути «перекрасится в красные». Они отказались, и тогда комфронта вызвал комкора Семёна Каретника и его штаб в свою ставку, где их попросту арестовали и расстреляли. В попытках пробиться из Крыма большинство махновцев погибли.
Примерно то же самое произошло с оставшимися в Крыму «белыми» офицерами и солдатами — поверив обещанию Фрунзе, что их не тронут, они сдались красноармейцам и зарегистрировались, после чего почти все были расстреляны по этим же регистрационным спискам.
В общем, за свои военные и другие подвиги Михаил Фрунзе был обласкан советской властью — занимал руководящие административные, дипломатические и военные посты, в 1925 году сменил Льва Троцкого в должности наркомвоенмора СССР. Однако 31 октября того же года он внезапно скончался от заражения крови после операции на язве желудка. До сих пор многие верят в то, что это было убийство — Сталин-де не хотел конкуренции с прославленным полководцем и старым большевиком. Но, как это часто бывает, всей правды об этом мы пока не знаем.