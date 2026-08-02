«Красный Ганнибал». За что крестьяне возненавидели Михаила Фрунзе

Однако пока «красные» и «белые» выясняли отношение на фронте, в тылу появилась новая грозная опасность — «зелёные». Крестьяне были очень озлоблены политикой продразвёрстки, объявленной большевиками. В теории она означала, что аграрии сдавали всё зерно и скот, кроме нужного им для выживания на год и для следующего сева. Но на практике, особенно на местах, у сельчан часто отнимали всё, что могли найти — мол, всё равно себе припрятали, собственники. Понимая, что добром своё «кулаки и подкулачники» (а на самом деле все жители деревень и сёл) не отдадут, власти посылали специальные «продотряды» — вооружённых рабочих и чекистов, которые производили изъятие зерна и скота.