Минздрав изменил стандарт лечения туберкулеза у детей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ изменил стандарт лечения туберкулеза у детей, добавив в перечень 12 врачей, у которых пациент должен обследоваться, а также свыше 10 новых методов исследования. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Так, в рамках лечения дети должны пройти гинеколога или андролога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста, кардиолога, фармаколога, невролога, оториноларинголога, педиатра, уролога и эндокринолога.
К инструментальным методам исследования добавились, в частности, бронхоскопия, бронхоскопия жестким бронхоскопом, трахеобронхоскопия, видеотрахеобронхоскопия, УЗИ плевральной полости, КТ органов грудной полости, КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, рентгенография легких цифровая, спиральная компьютерная томография легких, биопсия кости, пункция синовиальной сумки сустава, биопсия лимфатического узла и патологоанатомическое исследование биопсии опухоли средостения.