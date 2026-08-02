Минздрав изменил стандарт лечения туберкулеза у детей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ изменил стандарт лечения туберкулеза у детей, добавив в перечень 12 врачей, у которых пациент должен обследоваться, а также свыше 10 новых методов исследования. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.