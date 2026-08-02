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Минздрав изменил стандарт лечения туберкулеза у детей

В перечень добавили обследования 12 специалистов и более 10 новых методов исследования.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ изменил стандарт лечения туберкулеза у детей, добавив в перечень 12 врачей, у которых пациент должен обследоваться, а также свыше 10 новых методов исследования. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, в рамках лечения дети должны пройти гинеколога или андролога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста, кардиолога, фармаколога, невролога, оториноларинголога, педиатра, уролога и эндокринолога.

К инструментальным методам исследования добавились, в частности, бронхоскопия, бронхоскопия жестким бронхоскопом, трахеобронхоскопия, видеотрахеобронхоскопия, УЗИ плевральной полости, КТ органов грудной полости, КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, рентгенография легких цифровая, спиральная компьютерная томография легких, биопсия кости, пункция синовиальной сумки сустава, биопсия лимфатического узла и патологоанатомическое исследование биопсии опухоли средостения.