Минпросвещения предложило школьникам до девяти внеурочных курсов

Как следует из рекомендаций Минпросвещения, образовательным организациям предлагается сохранить цикл «Разговоры о важном» для учеников с 1-го по 11-й класс. Для средней и старшей школы предусмотрена программа профориентации «Россия — мои горизонты», а младшеклассникам рекомендуют занятия проекта «Орлята России».
Кроме того, для учащихся 8-х и 10-х классов предусмотрены военные сборы либо курс начальной военной подготовки. Ведомство также рекомендует включить занятия по финансовой грамотности для школьников со 2-го по 11-й класс, курсы по историческому просвещению, углублённому изучению математики и естественных наук, профильных дисциплин и общефизической подготовке.
Согласно документу, недельная нагрузка по внеурочной деятельности может достигать 10 часов. При этом общий объём занятий ограничен: до 1350 часов за период начальной школы, до 1700 часов в 5−9-х классах и до 680 часов в старшей школе.
Окончательное решение о том, какие именно программы будут реализованы, принимают сами образовательные организации с учётом федеральных рекомендаций и возможностей школы, передаёт РИА «Новости».
Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по проведению Дня знаний в 2026 году. Ведомство предложило посвятить первые мероприятия нового учебного года теме единства народов России, сохранению исторической памяти и традиционных ценностей. Также школам рекомендовали уделить особое внимание вопросам безопасности, а первый учебный день традиционно начать с занятия проекта «Разговоры о важном».
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