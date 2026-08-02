Минпросвещения предложило школьникам до девяти внеурочных курсов

Кроме того, для учащихся 8-х и 10-х классов предусмотрены военные сборы либо курс начальной военной подготовки. Ведомство также рекомендует включить занятия по финансовой грамотности для школьников со 2-го по 11-й класс, курсы по историческому просвещению, углублённому изучению математики и естественных наук, профильных дисциплин и общефизической подготовке.