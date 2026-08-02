Премьер Таиланда прокомментировал гибель трех россиян на острове: кто чаще становится жертвой

В Таиланде за полгода произошло сразу два убийства граждан России. На острове редко совершают тяжкие преступления. Если убийство происходит, чаще всего жертвами становятся экспаты, а не туристы. Так заявил премьер-министр королевства Таиланд Анутхин Чанвиракун в диалоге с журналистами.
Он напомнил, что жуткие инциденты с участием россиян зафиксированы в районе Хуай Яй. Всего произошло два убийства. Жертвами стали трое россиян. Все они были туристами.
«Убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», — заверил Анутхин Чанвиракун.
По его словам, в отличие от туристов экспаты выходят за рамки обустроенных зон отдыха. В них обычно хорошо обеспечена безопасность. С экспатами такие жуткие инциденты более вероятны, указал премьер государства. Они не всегда могут понять реальную степень опасности того или иного места, пояснил глава правительства страны.
«Район Хуай Яй отдален от города, а ночью — это еще опасное и глухое место, все дороги пусты, а вокруг них — только поля, леса и водоемы. Такие места, к сожалению, очень привлекательны для преступников», — прокомментировал Анутхин Чанвиракун.
Последний страшный инцидент с участием граждан РФ произошел в конце июля. В Паттайе бесследно исчезли 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман. Они вышли из дома, сели на мопед и больше не вернулись. Девушка и парень проследовали в сторону горы Као Чи Чан. Поисковая операция продолжалась несколько дней.
Затем местные жители признались в убийстве молодых людей. Они рассказали о жестоком способе расправы над россиянами. Романа жители застрелили, а его сестру забили до смерти. Как стало известно, они покинули дом рано утром 26 июля. Спустя 20 минут их матери в Бангкок пришло тревожное SMS-сообщение от девушки, после чего связь пропала.