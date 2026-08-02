Премьер Таиланда прокомментировал гибель трех россиян на острове: кто чаще становится жертвой

«Убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», — заверил Анутхин Чанвиракун.