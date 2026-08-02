Киев остался без выхода к морю, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что Украина лишится как называемых «городов-крепостей», которые находятся в Донбассе.
«Русские наступают. Они фактически блокируют порты Одессы и Николаев, превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. И Киев не без оснований беспокоится, что так называемые города-крепости вскоре падут. Это открывает путь на Днепр, Харьков и Киев», — заявил Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Макгрегор отметил, что Зеленский находится в агонии.
«Зеленский очень обеспокоен. Его правительство разваливается: людей увольняют направо и налево, люди сами уходят в отставку, покидают свои посты», — заявил он.
Напомним, по информации Минобороны РФ, российские военные высокоточным оружием поразили объекты портовой инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах украинских войск. В частности, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
По данным Parlamentní listy, блокада портов Одессы способна привести к тому, что Запад утратит интерес к Украине.