Зеленский бьётся в агонии, Украина лишилась моря: в США оценили крах Киева

«Русские наступают. Они фактически блокируют порты Одессы и Николаев, превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. И Киев не без оснований беспокоится, что так называемые города-крепости вскоре падут. Это открывает путь на Днепр, Харьков и Киев», — заявил Макгрегор.