Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию

Аналогичный режим продолжает действовать и в московском аэропорту Внуково, который также перевёл приём и отправку рейсов на работу по согласованию. Кроме того, ночью 2 августа временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели ещё в семи российских аэропортах.