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Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию

Аэропорт Домодедово временно изменил режим работы из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Теперь аэропорт принимает и отправляет самолёты только после согласования с соответствующими службами. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — указали в сообщении.

Ведомство предупредило, что из-за действующих ограничений авиакомпании вправе скорректировать расписание рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о времени вылета и прилёта.

Аналогичный режим продолжает действовать и в московском аэропорту Внуково, который также перевёл приём и отправку рейсов на работу по согласованию. Кроме того, ночью 2 августа временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели ещё в семи российских аэропортах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.