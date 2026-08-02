Более 65 нарушений нашли после жалоб на протечки крыш в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала 2026 года госжилинспекция пресекла более 65 нарушений, связанных с протечками крыш в многоквартирных домах. За этот же период специалисты рассмотрели свыше 440 обращений жителей, сообщили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования края.
После жалоб инспекторы выезжают на место и проверяют состояние кровли. Так, в доме № 9 на улице Оборонной они обнаружили трещины и разрушенные участки покрытия, из-за которых во время дождей вода могла попадать в квартиры и подъезды.
Теперь в отношении управляющей компании проведут проверку и потребуют устранить дефекты в короткий срок. Если организация проигнорирует предписание, ей выдадут повторное требование, после чего могут последовать дополнительные санкции.
В ряде домов вмешательство инспекции уже помогло решить проблему. Например, после обращения жителей дома № 8а на улице Блюхера управляющая организация отремонтировала крышу над третьим подъездом, а повторный осмотр подтвердил, что протечки устранены.
За нарушение лицензионных требований должностным лицам управляющих компаний грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. Для юридических лиц размер взыскания составляет от 250 до 300 тысяч рублей.