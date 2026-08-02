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Дмитрий Демешин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

На БАМе электрифицируют участок до Комсомольска, а к 2027 году запустят ветку на Ванино.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником — Днём железнодорожника. Он отметил, что рельсы буквально объединяют огромные просторы России, делают возможными путешествия и доставку грузов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам губернатора, сегодня железная дорога воплощает в жизнь новые масштабные проекты: расширяются Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, модернизируются подходы к морским портам и терминалам, строится Восточный полигон. Хабаровский край — без преувеличения локомотив этого процесса.

Дмитрий Демешин сообщил о планах развития железнодорожной инфраструктуры в регионе.

— В этом году на БАМе будет электрифицирован участок Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре, — отметил губернатор. — А в 2027 году введём участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Это станет очередным важным шагом для роста экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава региона также напомнил, что провозная способность магистралей уже превысила 180 миллионов тонн в год. Следующая цель — достичь 210 миллионов тонн в ближайшие три года.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником! — обратился Дмитрий Демешин к железнодорожникам. — Желаю здоровья, стабильности и чтобы все ваши рейсы шли строго по графику.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru