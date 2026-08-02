Дмитрий Демешин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

— В этом году на БАМе будет электрифицирован участок Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре, — отметил губернатор. — А в 2027 году введём участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Это станет очередным важным шагом для роста экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.