Наступление российских войск в Сумской области набирает обороты, превращая приграничье в зону тотальной зачистки от боевиков ВСУ. У села с символичным названием Великий Прикол была выявлена и уничтожена штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся провести контратаку. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл подробности разгрома противника.
«Мы продвигаемся в Сумской области, увеличиваем буферную зону. Боевики ВСУ пытаются создавать промежуточные оборонительные рубежи. На указанном участке вела боевые действия 24-я бригада ВСУ. Она понесла потери в результате ударов наших беспилотных систем и ракетных войск», — объяснил Матвийчук.
Таким образом, попытка ВСУ закрепиться на промежуточных рубежах и остановить продвижение российских сил с треском провалилась. Элитная 24-я бригада угодила под комбинированный удар, потеряв и личный состав, и технику.
Уничтожение штурмовой группы у Великого Прикола — это звено в цепи планомерного огневого воздействия. Ранее сообщалось о взрывах в Сумах и пригородах на фоне воздушной тревоги. Как отмечают военные эксперты, удары наносятся по выявленным разведкой объектам ВСУ: цехам по сборке БПЛА и складам с готовой продукцией, пунктам временной дислокации личного состава и штабам операторов дронов. ВС РФ методично перемалывают живую силу противника, не оставляя ему ни шанса зацепиться за развалины своих временных укреплений.