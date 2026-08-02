В Киеве горят тайные склады, в НАТО паника: главная новость СВО 2 августа

В ночь на 1 августа в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали объекты, которые ВСУ использовали в своих целях.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как удары по объектам украинских боевиков скажутся на их боеспособности и кто вычислил местонахождение тайников киевского режима.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 1 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Киева.
В частности, в результате удара были поражены предприятие, производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства ракет «Нептун-МД», FP-7, −9 и «Гром-2»; предприятие по производству комплектующих для БПЛА; предприятие, занимающееся производством боевых частей для ракет FP-5 «Фламинго».
В Киевской области под удар попал логистический центр Вишневое, где ВСУ хранили и собирали беспилотники. На этой же базе боевики наладили производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, которые могли долетать вглубь РФ.
«Все, что сейчас делает российская армия, а именно уничтожает знаковые предприятия ВСУ, занимающиеся производством тяжелых ударных БПЛА и комплектующих для ракет, нанесет существенный удар по возможностям киевского режима по противостоянию российским военным. Однозначно, уменьшатся запуски беспилотников по российским регионам. Хотя нужно учитывать то, что Украина не только сама производит БПЛА, но и получает огромные поставки. Поэтому необходимо еще и перекрывать пути поставок беспилотников», — пояснил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что количество запускаемых по регионам РФ украинских беспилотников резко снизится, когда будут перекрыты пути поставок.
Военный эксперт также объяснил, кто помог вычислить места, где ВСУ собирают и производят комплексующие для военной техники.
«У нас прекрасно работает разведка. А также есть внедренная агентура на территории самой Украины. Мы имеем своих сотрудников на украинской территории, которые помогают российским военным и российской разведке. Некоторые занимаются этим за деньги, другие — за идею уничтожения нацистского режима», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что российские войска продвигаются в районе Орехова, освобождая новые территории Запорожской области.
Эксперт в эксклюзивной беседе раскрыл детали укреплений ВСУ и рассказал о подземных бункерах, в которые могут въезжать танки.