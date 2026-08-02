В Киеве горят тайные склады, в НАТО паника: главная новость СВО 2 августа

«Все, что сейчас делает российская армия, а именно уничтожает знаковые предприятия ВСУ, занимающиеся производством тяжелых ударных БПЛА и комплектующих для ракет, нанесет существенный удар по возможностям киевского режима по противостоянию российским военным. Однозначно, уменьшатся запуски беспилотников по российским регионам. Хотя нужно учитывать то, что Украина не только сама производит БПЛА, но и получает огромные поставки. Поэтому необходимо еще и перекрывать пути поставок беспилотников», — пояснил эксперт.