Жесткий ответ застал ВСУ врасплох: Киев пожалел об атаках на РФ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили сотни украинских беспилотников в ночь на 1 августа. Все цели были уничтожены, а ответ Киеву последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили вражеские дроны. А в Минобороны РФ уточнили, какой последовал ответ.
Напомним, в ночь на 1 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотника. Дроны сбили над Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тульской областями и другими регионами РФ.
Откуда летели дроны.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 1 августа сообщил об уничтожении четырех вражеских беспилотников, направляющихся в сторону столицы. Он отметил, что всего в июле в Московском регионе перехватили и сбили 6225 беспилотников.
«Что касается атаки беспилотников на Московскую область, то запускают их с севера Украины. Как я уже говорил, это Харьковская или Сумская области. Опять же, не исключено, что со стороны стран Прибалтики они могли лететь», — пояснил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что боевики ВСУ для атак на российские регионы задействуют два вида беспилотников — FP-1 и «Лютый».
Атаке беспилотников подвергся и еще один крупный регион. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после отражения очередной атаки на Уфу возникло задымление на территории промзоны. На месте работают сотрудники оперативных служб.
По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.
«Беспилотные комплексы в сторону Уфы могли вылететь из Харьковской области. На Уфу они, вероятнее всего, летели через Саратов. Летели одним массивом, часть отделилась на Саратов, а другая — полетела в Башкирию, на Уфу», — уточнил Кондратьев.
Ответ России: удары по ВСУ в Киеве, Одессе и Николаеве.
Ответ последовал незамедлительно. Взрывы на объектах боевиков ВСУ прогремели по всей Украине.
В частности, сообщалось об ударах по ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
По данным Минобороны РФ, серия мощных ударов поразила важные для ВСУ объекты в Киеве и области. В частности, крупные пожары были зафиксированы на предприятиях по производству беспилотников, а также компонентов для ракет.
Кроме того, в течение дня ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одессы — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ; в порту Николаева— морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
Атаки продолжаются, ответы становятся жестче.
Украина продолжает попытки атаковать российские регионы, используя дроны FP-1 и «Лютый», запуская их из Харьковской и Сумской областей.
Однако российские средства ПВО эффективно перехватывают воздушные цели. Ответные удары по предприятиям ВПК, портам и складам горючего в Одессе и Николаеве лишают ВСУ возможности продолжать боевые действия.