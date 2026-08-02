«Вива Авиа!» собрал тысячи зрителей: как прошел первый день авиафестиваля в Мочище

В течение дня гости смогли увидеть выступления пилотажных групп, показательные полеты современной и исторической авиации, а также познакомиться с образцами авиационной техники.
Одним из самых ярких моментов первого дня праздника стало видеовключение с борта Международной космической станции. Уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина поприветствовала участников фестиваля прямо из космоса, поздравила гостей с праздником авиации и пожелала всем ярких впечатлений.
Большой интерес у зрителей вызвали демонстрационные полеты самолетов и вертолетов, выступления пилотов с фигурами высшего пилотажа, а также показ современных российских дирижаблей, которые впервые приняли участие в фестивале.
На территории аэродрома работали тематические выставки, интерактивные площадки и экспозиции авиационной техники. Для гостей организовали фотозоны, зоны отдыха и развлекательную программу для всей семьи.
Фестиваль «Вива Авиа!» традиционно проходит в преддверии Дня Воздушного флота России и ежегодно становится одним из самых масштабных авиационных событий региона. В нашем фоторепортаже — самые яркие кадры первого дня праздника, который подарил зрителям зрелищные полеты и незабываемую атмосферу.
Фото: Сиб.фм.