Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем железнодорожника

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил работников и ветеранов Дальневосточной железной дороги с профессиональным праздником — Днем железнодорожника.
«Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственность, с которыми вы всегда выполняете свою работу. Большое спасибо трудовым коллективам за поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. Верю, что ваши сплоченность, целеустремленность и самоотдача станут залогом дальнейших производственных успехов и достижений на благо Приморского края и всей России», — поздравил губернатор.
День железнодорожника был учрежден 130 лет назад, в 1896 году. В 2025 году Приморский край отгрузил по железной дороге более 20 миллионов тонн различных грузов, а со станций Дальневосточной магистрали в пригородных поездах отправлено более 8 миллионов человек, почти 6,5 миллиона из них перевезено в Приморском крае.