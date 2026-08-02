Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем железнодорожника

День железнодорожника был учрежден 130 лет назад, в 1896 году. В 2025 году Приморский край отгрузил по железной дороге более 20 миллионов тонн различных грузов, а со станций Дальневосточной магистрали в пригородных поездах отправлено более 8 миллионов человек, почти 6,5 миллиона из них перевезено в Приморском крае.