Вода за 700 рублей и стейк- «якорь»: Главные уловки ресторанов, на которые мы ведёмся

Четвёртая уловка — убеждение, что филе всегда выгоднее мяса на кости. На самом деле разделка требует дополнительных затрат, которые закладываются в стоимость блюда. При этом мясо на кости зачастую получается более сочным и насыщенным по вкусу благодаря костному мозгу и внутримышечному жиру. В итоге стоимость килограмма чистого мяса в таком блюде может оказаться ниже, чем у филе.