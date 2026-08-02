Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

На острове Парамушир ощутили подземные толчки.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение произошло около побережья Северных Курил. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 139 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 11.13 (03.13 мск) 2 августа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров под морским дном», — сказала специалист агентству, добавив, что угроза цунами не объявлялась.

Накануне ощутимый подземный толчок магнитудой до 4,7 произошел в Неаполе. Сообщалось, что в некоторых кварталах города на юге Италии было отключено энергоснабжение в домах, а также прекращено локальное железнодорожное сообщение.

Также сообщалось, что землетрясение в Японии унесло жизни 36 человек, более 20 тысяч домов остались без света, остановились заводы Toyota и Honda.

Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше