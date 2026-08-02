У берегов Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло около побережья Северных Курил. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
«Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 139 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 11.13 (03.13 мск) 2 августа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров под морским дном», — сказала специалист агентству, добавив, что угроза цунами не объявлялась.
Накануне ощутимый подземный толчок магнитудой до 4,7 произошел в Неаполе. Сообщалось, что в некоторых кварталах города на юге Италии было отключено энергоснабжение в домах, а также прекращено локальное железнодорожное сообщение.
Также сообщалось, что землетрясение в Японии унесло жизни 36 человек, более 20 тысяч домов остались без света, остановились заводы Toyota и Honda.
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