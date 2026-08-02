Губернатор Травников утвердил охранные зоны для Бердской дачи и Дендропарка

В Новосибирской области официально закрепили границы защитных территорий для двух уникальных природных объектов. Глава региона Андрей Травников подписал постановление об установлении охранных зон для памятников природы «Бердская лесная дача» и регионального дендропарка.
Согласно документу, площадь защитной зоны для лесного массива в Бердске составит 56,1 гектара, а для дендрологического парка в Заельцовском районе Новосибирска — 0,83 гектара. Важно отметить, что земля не изымается у владельцев: участки остаются в их пользовании, но теперь на них накладываются строгие экологические ограничения.
Новые правила будут учитываться при разработке планов развития региона и подготовке документов по застройке. Периметры зон обозначат специальными информационными знаками и предупреждающими аншлагами.
На этих землях вводится запрет на любую деятельность, способную нанести ущерб экосистеме: нельзя будет вырубать деревья, распахивать землю, пасти скот или проводить взрывные работы. При этом для населения сохранится возможность сбора ягод и проведения образовательных экскурсий.
«Бердская лесная дача», расположенная в двух километрах от Бердска, служит домом для 23 видов млекопитающих и 73 видов птиц. Дендропарк рядом с новосибирским зоопарком насчитывает более 180 видов растений.