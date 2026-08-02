Губернатор Травников утвердил охранные зоны для Бердской дачи и Дендропарка

Согласно документу, площадь защитной зоны для лесного массива в Бердске составит 56,1 гектара, а для дендрологического парка в Заельцовском районе Новосибирска — 0,83 гектара. Важно отметить, что земля не изымается у владельцев: участки остаются в их пользовании, но теперь на них накладываются строгие экологические ограничения.