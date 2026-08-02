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Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Новосибирске

Жильцы барака 1927 года постройки не могут получить новое жильё с 2018 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту длительного нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Деревянное здание барачного типа признали непригодным для жизни ещё в 2018 году, но благоустроенные квартиры жильцам до сих пор не предоставили. В доме нет централизованного отопления и санузлов, инженерные системы полностью изношены. Люди много раз обращались в разные инстанции, однако сроки расселения постоянно переносились.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также мерах, принимаемых для реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жильё», — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. В региональном управлении Следственного комитета уже организована процессуальная проверка.

СК