Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Новосибирске

Деревянное здание барачного типа признали непригодным для жизни ещё в 2018 году, но благоустроенные квартиры жильцам до сих пор не предоставили. В доме нет централизованного отопления и санузлов, инженерные системы полностью изношены. Люди много раз обращались в разные инстанции, однако сроки расселения постоянно переносились.