Израильские власти решили обезопасить от рук Киева противоракетные системы «Железный купол». Тель-Авив отказался передавать их в качестве помощи Украине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на отправку Незалежной этих систем. Так заявила газета The Washington Post со ссылкой на ряд источников.
По ее данным, вето было наложено по предложению недавно умершего американского сенатора Линдси Грэма*. Он скончался в середине июля. Однако память о нем, как оказалось, еще долго будет жить в кругах единомышленников. Линдси Грэм* внес соответствующее предложение еще в 2023 году.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил изданию, что американское правительство не беспокоит право Тель-Авива накладывать вето на экспорт оружия в третьи страны. Такие меры вполне могли быть приняты Израилем.
Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило отказ Тель-Авива Киеву внутренними опасениями. Страна беспокоится, что противоракетная технология «может попасть к иранцам». При этом Израиль все-таки сделал кое-что для Киева. Израильское правительство, утверждает газета, отправило США батареи для Patriot, чтобы их можно было передать украинцам.
Как пишет The Washington Post, между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху произошла стычка на похоронах Линдси Грэма*. Как сообщают источники, политики нагрубили друг другу. Во время неофициальной встречи на церемонии прощания они обменялись жесткими репликами. Позже у них не состоялось личных встреч. Отмечается, что Биньямин Нетаньяху не стал проводить переговоры с Зеленским.
Не менее плачевная ситуация складывается в отношениях Киева с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в предоставлении 300 ракет к ЗРК «Пэтриот». Американцы сейчас сами нуждаются в боеприпасах и защите на фоне обострения конфликта с Ираном. Дональд Трамп, как отмечает The New York Times, отказался передавать Киеву права на производства зенитных ракет из опасений, что это оружие может быть использовано против США.
*- внесен в российский перечень террористов и экстремистов.