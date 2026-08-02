Израиль отказался передавать Украине противоракетный «Железный купол»: Нетаньяху против

Не менее плачевная ситуация складывается в отношениях Киева с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в предоставлении 300 ракет к ЗРК «Пэтриот». Американцы сейчас сами нуждаются в боеприпасах и защите на фоне обострения конфликта с Ираном. Дональд Трамп, как отмечает The New York Times, отказался передавать Киеву права на производства зенитных ракет из опасений, что это оружие может быть использовано против США.