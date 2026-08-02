Путин оценил ход строительства первой высокоскоростной магистрали России

«Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — сказал Путин.
Президент также отметил, что железнодорожная инфраструктура России продолжает развиваться. По его словам, этого удаётся добиваться благодаря работе специалистов отрасли, которые реализуют крупные транспортные проекты и модернизируют сеть железных дорог.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что проект первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечили финансированием. Он подчеркнул, что строительство идёт по графику. Проект реализуют на основе концессионного соглашения. Около трети средств выделяет государство, а основную часть финансирования обеспечивают частные инвесторы.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.