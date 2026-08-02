Новые правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 августа

В России с 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО, которые утвердил Центробанк. Теперь водители смогут вернуть часть стоимости полиса при отказе от него до начала действия.
Кроме того, из списка правил исключили фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП. Речь идет об оформлении европротокола.
Ранее если последствия аварии были зафиксированы на фото, и у водителей нет разногласий, то максимальная компенсация составляла 400 тысяч рублей.
Если же у автомобилистов разногласия есть — 200 тысяч рублей. Отсутствие фотографий же снижало размер выплаты до 100 тысяч рублей.
Также был скорректирован перечень документов для заключения договора при использовании автомобиля супругом погибшего участника спецоперации, передает RG.ru.
До этого в Госдуме предложили обязать курьеров на электровелосипедах и других СИМ, не требующих водительских прав, страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО.
Помимо этого, 15 июня в РФ вступил в силу ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ. Насколько будет эффективной мера, рассказала интернет-маркетолог Олеся Богадевич в беседе с «Вечерней Москвой».