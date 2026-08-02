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Дмитрий Демешин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск

Дмитрия Демешин отметил мужество и доблесть воинов «крылатой пехоты», выполняющих задачи в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он обратился ко всем, кто служил и служит в десанте, кто считает себя частью десантного братства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона подчеркнул, что эмблема ВДВ — это символ мужества, доблести и несгибаемого характера. Многие поколения солдат и офицеров доказали верность Отчизне и оставили яркий след в героической истории Вооружённых Сил России.

Дмитрий Демешин напомнил слова Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Путина. Глава государства отмечает, что солдаты и офицеры ВДВ всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству, и стали главной ударной силой советской, а сегодня — российской армии.

— В наши дни легендарная крылатая пехота продолжает ратные традиции в специальной военной операции, с честью выполняя поставленные задачи, — отметил губернатор.

Дмитрий Демешин пожелал десантникам крепкого здоровья и новых свершений на благо России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru