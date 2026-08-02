Дмитрий Демешин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он обратился ко всем, кто служил и служит в десанте, кто считает себя частью десантного братства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.