Дмитрий Демешин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он обратился ко всем, кто служил и служит в десанте, кто считает себя частью десантного братства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона подчеркнул, что эмблема ВДВ — это символ мужества, доблести и несгибаемого характера. Многие поколения солдат и офицеров доказали верность Отчизне и оставили яркий след в героической истории Вооружённых Сил России.
Дмитрий Демешин напомнил слова Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Путина. Глава государства отмечает, что солдаты и офицеры ВДВ всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству, и стали главной ударной силой советской, а сегодня — российской армии.
— В наши дни легендарная крылатая пехота продолжает ратные традиции в специальной военной операции, с честью выполняя поставленные задачи, — отметил губернатор.
Дмитрий Демешин пожелал десантникам крепкого здоровья и новых свершений на благо России.
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