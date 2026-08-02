В Новосибирской области появится 25 новых станций для электромобилей

По данным СГК, в первом полугодии 2026 года спрос на электроэнергию для электрокаров в регионе вырос на 60%. Основной прирост пришёлся на июнь — июль — именно тогда в области начались проблемы с бензином из-за атак дронов на НПЗ. В компании связывают рост потребления с увеличением числа электромобилей и использованием гибридов в режиме электрокара.