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В Новосибирской области появится 25 новых станций для электромобилей

Новые зарядки появятся за счёт инвесторов, часть затрат компенсирует государство.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2026 году в Новосибирской области и Новосибирске планируют установить 25 зарядных станций для электромобилей. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального МинЖКХ.

С начала года в областном центре ввели в эксплуатацию одну станцию, а на территории области — три. В 2024 году в регионе действовало 111 зарядок, в 2025-м плановый показатель составлял 38 штук.

«С начала 2026 года в Новосибирске введена в эксплуатацию одна зарядная станция, на территории Новосибирской области — три зарядных станции», — добавили в министерстве.

В планы развития зарядной инфраструктуры включены «быстрые» станции, которые участвуют в федеральной программе субсидирования. Государство компенсирует часть затрат на их подключение и ввод в эксплуатацию.

По данным СГК, в первом полугодии 2026 года спрос на электроэнергию для электрокаров в регионе вырос на 60%. Основной прирост пришёлся на июнь — июль — именно тогда в области начались проблемы с бензином из-за атак дронов на НПЗ. В компании связывают рост потребления с увеличением числа электромобилей и использованием гибридов в режиме электрокара.