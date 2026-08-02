Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки «взрывной» диареи

Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса среди покупателей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса среди покупателей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в газете The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, у жителей страны вызывает беспокойство вспышка циклоспороза — заболевания, которое сопровождается кишечной инфекцией и «взрывной» диареей.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало появление вируса с салатом, который подавался в ресторанах быстрого питания Taco Bell и был выращен на фермах в Центральной Мексике.

Кроме того, у фермеров возникли сомнения в целесообразности посадки новой партии салата в свете ситуации с распространением кишечной инфекции, добавили в материале.

До этого в ООН также предупредили, что дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией может привести к мировой эпидемии.

3 февраля появилась информация о том, что молекулярные биологи из США впервые создали прототип вакцины от ВИЧ, который может нейтрализовать вирус после введения первой дозы в организм пациента.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше