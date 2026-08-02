Американские фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки «взрывной» диареи

Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса среди покупателей. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в газете The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, у жителей страны вызывает беспокойство вспышка циклоспороза — заболевания, которое сопровождается кишечной инфекцией и «взрывной» диареей.
Кроме того, у фермеров возникли сомнения в целесообразности посадки новой партии салата в свете ситуации с распространением кишечной инфекции, добавили в материале.
До этого в ООН также предупредили, что дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией может привести к мировой эпидемии.
3 февраля появилась информация о том, что молекулярные биологи из США впервые создали прототип вакцины от ВИЧ, который может нейтрализовать вирус после введения первой дозы в организм пациента.