НАТО в отчаянии: удары по ВСУ в Киеве подорвали силы боевиков

В ночь на 1 августа в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали объекты, которые ВСУ использовали в своих целях.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как удары по объектам украинских боевиков скажутся на их боеспособности и кто вычислил местонахождение тайников киевского режима.
По данным Минобороны, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Киева.
Что поразили в Киеве.
В ночь на 1 августа российские военные нанесли массированный удар по военным заводам и складам в Киеве и области. Использовались высокоточные ракеты наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия, которые работали на нужды украинской армии.
Одним из главных объектов стал завод «Радиоизмеритель» — там делали электронику для ракет «Нептун-МД», «Гром-2» и других, а также навигационные системы для дронов FP-1.
В Киеве также поразили завод «Буревестник», где собирали компоненты для беспилотников и выпускали радиолокационное оборудование. Ещё один завод — «Файер Пойнт» — производил боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и хранил химикаты для твёрдого топлива.
Кроме того, под удар попала компания «ПВ ГРУПП Украина», которая выпускала оборудование для радиоэлектронной борьбы «Lima» — системы, которые подменяют навигационные сигналы, чтобы сбивать с курса российские ракеты.
Также был уничтожен склад-сборка дронов-перехватчиков, где хранились и собирались БПЛА «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».
Все эти объекты работали на нужды ВСУ, и их уничтожение нанесёт серьёзный удар по возможностям украинской армии производить ракеты и дроны. Это также снизит количество атак на российские регионы.
По данным Минобороны, удар был точным и достиг всех целей.
Логистический центр в Вишневом и удары по портам.
В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, на его базе было налажено производство компонентов для ударных беспилотников большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности.
Как удары повлияют на боеспособность ВСУ.
«Все, что сейчас делает российская армия, а именно уничтожает знаковые предприятия ВСУ, занимающиеся производством тяжелых ударных БПЛА и комплектующих для ракет, нанесет существенный удар по возможностям киевского режима по противостоянию российским военным. Однозначно, уменьшатся запуски беспилотников по российским регионам. Хотя нужно учитывать то, что Украина не только сама производит БПЛА, но и получает огромные поставки. Поэтому необходимо еще и перекрывать пути поставок беспилотников», — пояснил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что количество запускаемых по регионам РФ украинских беспилотников резко снизится, когда будут перекрыты пути поставок.
Уничтожение заводов по производству компонентов для ракет «Нептун» и дронов «Файер Пойнт» лишает ВСУ возможности самостоятельно восполнять потери.
Как разведка вычислила цели.
Военный эксперт также объяснил, кто помог вычислить места, где ВСУ собирают и производят комплектующие для военной техники.
«У нас прекрасно работает разведка. А также есть внедренная агентура на территории самой Украины. Мы имеем своих сотрудников на украинской территории, которые помогают российским военным и российской разведке. Некоторые занимаются этим за деньги, другие — за идею уничтожения нацистского режима», — пояснил эксперт.
Кроме того, по сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после серии взрывов пожар начался на территории завода «Стройдормаш» в Шевченковском районе Киева.
Предприятие связано с производством и ремонтом дорожной, строительной и специальной техники. В условиях вбоевых действий подобные площадки могут использоваться для ремонта военного транспорта, изготовления комплектующих и размещения складов.
Удары по ВПК приближают победу.
Массированные удары по Киеву и области уничтожили ключевые предприятия ВПК Украины, производящие компоненты для ракет «Нептун», дронов FP-1 и систем РЭБ. Это серьёзно ослабит боеспособность ВСУ и снизит интенсивность атак на российские регионы.
Работа российской разведки и агентуры позволяет наносить точные удары по логистическим центрам и складам. Россия продолжит системную работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины.