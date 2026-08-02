Минздрав изменил стандарт лечения туберкулёза у детей: вот что добавили в перечень

Более десяти новых методов исследования добавлены в стандарт лечения туберкулёза у детей в РФ. Также Минздрав добавил в перечень обследование у 12 врачей, сказано в соответствующем документе ведомства.
Сообщается, что детей должны обследовать уролог, эндокринолог, инфекционист, кардиолог, невролог и ряд других специалистов. Перечень исследований дополнили бронхоскопия, УЗИ плевральной полости, КТ органов грудной полости, цифровая рентгенография лёгких и другие процедуры.
Также Министерство здравоохранения России разработало проект новых стандартов лечения гипертонии, который может изменить подход к терапии миллионов пациентов.
Ранее российский Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом. Согласно документу, продолжительность лечения составляет девять дней. При этом для диагностики пациент должен посетить семь врачей.
Кроме того, Министерство здравоохранения России впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений.